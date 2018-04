Inter, Perisic: "Non voglio smettere di segnare. Carichi per il derby"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Parte dal commento all'assist da rimessa laterale per il primo gol di Icardi l'intervista di Ivan Perisic a InterTV: "Devi sempre stare attento, devi usare ogni occasione che aiuta la squadra. Dico sempre a Mauro di non darmi mai le spalle, così segna gol facili. Anche l'anno scorso ho fatto un assist del genere, gli attaccanti devono essere sempre pronti. Oggi abbiamo fatto bene, abbiamo vinto e segnato tre gol, dobbiamo continuare così. Il mio gol? Brozovic mi ha visto, mi ha dato una bella palla. Il primo controllo era il più importante, ho perso un po' di equilibrio e poi serve sempre un po' di fortuna. La palla stavolta è entrata, spero entri anche mercoledì. Abbiamo lavorato tanto in queste ultime due-tre settimane, abbiamo cambiato la tattica, si vede che giochiamo più velocemente e in verticale. Abbiamo segnato otto gol nelle ultime due partite senza subire. Non importa però chi segna, conta che vinca l'Inter. Ho segnato nelle ultime due partite e spero di continuare, dobbiamo prepararci bene per il derby, sarà dura ma siamo pronti e carichi".