Inter, Perisic: occhio al finale di stagione. Sconto comunque... scontato

L'Inter sta ragionando sull'eventuale prestito di un altro anno di Ivan Perisic al Bayern. Nessuno sorride di fronte a uno scenario di mercato inedito e perciò molto pericoloso per chi sarà comunque costretto a ruotarci attorno nei prossimi mesi. Il piano d'incasso di 130 milioni di euro da riscatti in giro per l'Europa è compromesso perché non si potrà prescindere dal ridimensionamento dei budget societari e dai nuovi accordi per salvare il salvabile. Ciò nonostante in Viale della Liberazione si respira aria positiva sul fronte del croato in Baviera.

Pagati già 5 milioni per la parte onerosa del prestito, il club guidato da Rummenigge è in costante contatto con il club di Suning perché la voglia di trattenere l'ala di Spalato c'è tutta. A 31 anni compiuti scorso febbraio, Perisic ha dimostrato ancora una volta il suo valore in un campionato che conosceva bene e dove era pressoché scontato facesse bene: 5 gol e 8 assist in stagione, nonostante le sole 13 gare da titolare ma, d'altra parte, l'infortunio alla caviglia lo ha tenuto fuori dal campo per circa sei settimane.

Alla ripresa della Bundes, Flick lo ha buttato dentro solo nei 5 minuti finali del match vinto contro l'Union di Berlino. Se non è al top della forma, l'ex Wolfsburg non può competere con la classe di Gnabry, l'esperienza di Muller e il talento di Coutinho (anche lui alle prese con qualche problemino alla caviglia). E l'età non è più dalla sua parte. Perciò Ivan Il Terribile dovrà giocarsi al meglio questo finale di stagione quantomeno per mantenere il costo del suo riscatto a quota 20 milioni. E anche allora, in Baviera, potrebbero comunque aver qualcosa da ridire.