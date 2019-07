© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo le parole di Conte nel post gara della sfida contro il Manchester United, anche Ivan Perisic è sul mercato. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il croato potrebbe partire e a confermarlo è stato Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri: "Su Perisic il tecnico sta facendo valutazioni tattiche, lo accompagneremo nelle sue scelte. Abbiamo l’esigenza di sfoltire l’organico, anche perché è normale che il giocatore in procinto di andare via non partecipi molto intensamente alla preparazione".