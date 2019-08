Inter, Perisic pensa già al futuro: contratto biennale con opzione al Bayern

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da qualche ora Ivan Perisic è un nuovo giocatore del Bayern Monaco, anche se approdato in Baviera solamente con la formula del prestito, seppur con l'inserimento di un'opzione per il riscatto. Che il giocatore è convinto di strappare, anche grazie alla stima che ha di lui Kovac, tanto che è già pronto un contratto per il termine della prossima stagione, nato dall'intesa tra il suo manager Lucas ed Uli Hoeness: un biennale con opzione per una terza stagione. Non c'è dunque nei piani un ritorno all'Inter. Lo scrive FcInterNews.it.