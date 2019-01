Inter, Perisic può partire a gennaio: c'è l'offerta dell'Arsenal

Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'addio di Ivan Perisic a gennaio è tutt0altro che impossibile. La porta è aperta, ma l'Inter vuole almeno 35 milioni di euro per il croato. È la stessa risposta che l’Inter ha dato nelle ultime ore all’Arsenal: il club londinese ha contattato Ramadani, in questi giorni presente con il suo numeroso staff a Milano, ma ha fatto sapere di essere disposto a metter su un’operazione in prestito con diritto di riscatto. Non va bene alla società nerazzurra, che cerca una cessione a titolo definitivo, o comunque un prestito talmente oneroso da rendere di fatto automatico il riscatto a giugno.