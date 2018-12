© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Perisic vuole lasciare l'Inter. Come riporta il quotidiano 'La Repubblica' oggi in edicola, alla base dello scarso rendimento dell'ala croata c'è la sua volontà di trasferirsi in Inghilterra. Anche a microfoni accesi, l'ex Wolfsburg qualche giorno fa ha ammesso che in futuro gli piacerebbe giocare in Premier League.