© foto di PHOTOVIEWS

L'esterno d'attacco nerazzurro Ivan Perisic ha parlato ai microfoni di InterTV nel pre-partita della sfida casalinga contro il Benevento, valevole per la gara secca degli ottavi di finale di Coppa Italia. Queste le sue dichiarazioni: "Mi ricordo bene la partita dell'anno scorso: loro hanno giocato bene nel primo tempo e poi noi nella ripresa abbiamo segnato due reti su calcio d'angolo. Sarà sempre difficile se non saremo al 100%: dobbiamo invece essere concentrati per portare questa partita a casa".