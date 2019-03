Inter, Perisic si affida alla Doyen e guarda in Premier League

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ivan Perisic e la Premier League: non è una novità che il croato subisca il fascino del campionato inglese. Negli ultimi giorni, però, l'esterno dell'Inter si sarebbe anche mosso in concreto in tale direzione: affidando, nello specifico, la sua procura alla Doyen Sport di Nelio Lucas. L'obiettivo, appunto, sarebbe quello di lavorare a un suo futuro oltremanica a fine stagione.