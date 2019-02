© foto di FOTO PHOTOVIEWS

Ivan Perisic ricomincia da 30. Il giorno dopo il suo compleanno, l'esterno croato dell'Inter, attraverso il proprio profilo Instagram, manda un messaggio di ringraziamento per gli auguri abbastanza particolare: "Ringrazio tutti di cuore per gli auguri, per le lodi ma anche per le critiche. Entrambe mi danno benzina". Con hashtag conclusivo: "Aspettiamo e vediamo".