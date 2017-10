Inter, Perisic: "Siamo tutti leader, ora tre punti anche col Torino"

© foto di www.imagephotoagency.it

Con Hellas Verona-Inter ormai in archivio e altri tre punti per i nerazzurri, InterTV ne ha parlato con il match-winner Ivan Perisic prima del ritorno a Milano della squadra: "Il mio gol? Sono destro, ma so anche tirare col sinistro. Ultimamente gioco sempre sulla suola sinistra, ma quando c'è possibilità di far gol ci provo con entrambi. Ho fatto un bel tiro e ho segnato, prima avevo sbagliato. Ho scherzato sul mio piede destro dopo aver segnato, col destro mi viene più difficile. Poi il gol è sempre gol che sia di sinistro, destro o testa. Contava solo la vittoria, abbiamo sofferto fino all'ultimo ma abbiamo preso i 3 punti e dobbiamo continuare così, senza lasciare nulla e preparandoci bene per il Torino. Conterà anche lì solo la vittoria. Io leader? Tutti dobbiamo esserlo, dobbiamo difendere e attaccare, solo così possiamo fare tante buone cose", riporta Fcinternews.it.