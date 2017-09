Inter, Perisic: "Spalletti mi farà diventare un giocatore migliore"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Giornata di rinnovi in casa Inter. Ivan Perisic, infatti, ha prolungato il suo contratto con il club nerazzurro fino al 2022. L'esterno offensivo croato ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Inter Channel: "È una giornata speciale, sicuramente c'è un po' di emozione e sono anche contento, dopo lo stress di questa estate. Ora guardiamo avanti e penso solo all'Inter e al campo. Per tanto tempo non ho rilasciato dichiarazioni, ora posso dire che con mister Spalletti abbiamo parlato già dalla preparazione e mi ha detto che con lui potrò essere un giocatore ancora migliore. Anche Handanovic mi ha parlato di Spalletti, dai tempi dell'Udinese, e me ne ha parlato solo bene. Abbiamo fatto bene nelle prime due partite e ora dobbiamo continuare così. I tifosi sono sempre tantissimi e per noi è ancora meglio così, sarà più facile con il loro supporto".