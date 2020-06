Inter, Perisic torna al gol e cambiano le percezioni. Un accordo col Bayern si troverà

Semifinale di Coppa di Germania, Bayern contro Eintracht, passano quattordici minuti, scavetto al bacio di Muller che trova la testa di Perisic in tuffo: 1-0. I bavaresi vinceranno 2-1 e approderanno in finale. Il tecnico Flick si alza, lo guarda e applaude. Ivan non segnava da gennaio, due mesi di infortunio e, ora, la percezione da parte del club tedesco nei suoi confronti è cambiata nuovamente.

Perfetto esempio di come i prossimi mesi di calcio giocato, avranno il potere di stravolgere gli appunti e le strategie di mercato, rimodellare certezze e apparenti impedimenti. L'ala croata, che quest'anno ha messo a segno sei reti e confezionato 8 assist in tutte le competizioni, forse non ha trovato lo spazio che avrebbe voluto a Monaco. Competere con Gnabry e Coman non è facile e in più c'è Muller, ma la versione di Ivan Il Terribile nel match di DFB-Pokal è parecchio incoraggiante.

Inter e Bayern torneranno a ridiscutere del riscatto tra qualche settimana: il costo è stato fissato scorsa estate a 20 milioni, il club guidato da Rummenigge vorrebbe uno sconto di almeno 5 milioni. Nerazzurri pronti ad accontentare il giocatore che, nonostante diversi corteggiamenti da Spagna e Inghilterra, ha sempre espresso la volontà di continuare a giocare in Bundesliga. Un accordo, specie se il ragazzo dovesse continuare a segnare, si troverà. Serve pazienza.