Inter, Perisic torna indietro? Priorità al Bayern Monaco, ma per ora tutto tace

Ivan Perisic dà priorità al Bayern Monaco, ma nel frattempo è deluso dalla situazione che si sta delinando. Perché il club bavarese ha deciso di non riscattarlo dopo l'ultima buona annata e l'arrivo di Leroy Sané toglie ulteriormente spazio nell'undici da titolare. A Perisic andrebbe bene anche subentrare a partita in corso, ma nel frattempo l'entourage - si legge su FcInterNews - si sta guardando intorno: in Premier Tottenham e United potrebbero vedere di buon occhio un profilo come quello del croato. Anche perché nelle ultime settimane non c'è stato un segnale da parte dei bavaresi.