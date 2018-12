Inter, Perisic torni terribile. Altrimenti può anche partire

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Prima la maglia, i colori, il marchio. Poi, solo poi, il singolo e il nome sulle spalle. E così, dopo le ultime dichiarazioni rivelate nella giornata di ieri, i tifosi interisti hanno definitivamente smesso di supportare Perisic sempre e comunque. Certamente i numeri non aiutavano il croato e oggi, a meno che non decida di dare una sterzata vera alla sua stagione, rischiano di inchiodarlo per davvero. Già perché, nonostante la super partenza con due gol e un assist nelle prime tre partite di campionato, il rendimento di Ivan fino a oggi descrive tutto meno che un calciatore “terribile”. L’anno scorso, senza il terzo impegno europeo, l’ex Wolfsburg (30 anni a febbraio) aveva fatto registrare un prestigioso fatturato: 11 centri conditi da 15 assist spinsero tantissimo l’Inter verso il quarto posto dal sapore di Champions. Quest’anno, almeno fino ad ora, la storia sembra seguire un filo parecchio differente e meno affascinante. In più, dopo il rischioso ko di Wembley contro il Tottenham e con Roma, Juve e Napoli prossime avversarie di un dicembre cruciale per l’intera stagione, l’ala di Spalato esce “leggermente” allo scoperto e spiazza il popolo nerazzurro.

«C'era una proposta del Manchester United e stavo per lasciare l'Inter. Ho deciso di rimanere per la perseveranza di Spalletti nel farmi giocare un ruolo importante. Nel calcio, i piccoli dettagli in queste situazioni sono fondamentali. Futuro? Mi piacerebbe giocare in altri Paesi top, spero che i tifosi possano capire il mio punto di vista». Gelo. Accentuato quando poi si arriva al nocciolo della questione. «Difficile non pensare ad offerte da parte di un club fantastico come lo United, allenato da Mourinho». Non ci sono più dubbi sulla volontà dell’esterno di cambiare aria non appena riterrà chiuso il proprio percorso all’ombra della Madonnina. E quel momento, stando alle sue ultime parole, non sembra poi tanto lontano. Il ds dell’Inter entro giugno 2019, come quello scorso, dovrà racimolare 50 milioni di euro per rispondere all’ultima chiamata del FFP. Il valore di mercato di Perisic si aggira al momento su una cifra di poco superiore. Chissà che Ausilio, affiancato ora da una mente esperta com’è quella di Marotta, non stia cominciando a pensarci. I nomi di Martial, Depay, Chiesa e Thauvin, tra gli altri, continuano a farsi sentire. Se il croato non torna quello del Mondiale, è un attimo che cominciano a fare rumore.