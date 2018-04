Inter, Perisic: "Vogliamo tutti la Champions, obiettivo vicino"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'esterno dell'Inter Ivan Perisic ha parlato al Match Program del club nerazzurro: "La Champions? Manca poco, ogni gara è fondamentale, ma tutti abbiamo voglia di raggiungere il nostro obiettivo, la Champions. E faremo di tutto per conquistare la qualificazione. Stiamo facendo bene, ma possiamo ancora fare meglio. Ci conosciamo sempre più e, ovviamente, gara dopo gara la nostra intesa aumenta. Giocare coi propri compagni, vedersi ogni giorno, capire che giocate possono fare è determinante. Con il mister e con lo staff si lavora sempre tanto affinché la squadra sappia sempre cosa fare in campo. La cosa più importante è aiutarsi sempre, in ogni zona, in ogni momento del match. Questo fa la differenza se vuoi vincere".