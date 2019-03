Inter, permane gelo Spalletti-Icardi: in estate addio scontato per Maurito

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi si allena con l'Inter ma il gelo con Luciano Spalletti permane. Tuttosport scrive che l'addio dell'argentino al club nerazzurro, durante la prossima estate, è scontato. In tal senso non sorprende neanche più che la società abbia scelto i volti di Perisic, Nainggolan e Martinez come testimonial per annunciare la partecipazione del club alla prossima International Champions Cup.