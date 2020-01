© foto di Giacomo Iacobellis

Gabigol è sempre più vicino alla permanenza al Flamengo. In attesa dei comunicati ufficiali da parte del club di Rio de Janeiro e dell'Inter, il bomber brasiliano ha pubblicato un video con le sue prodezze compiute con la maglia rossonera e il messaggio allude ad un futuro che non può che essere ancora a tinte rossonere: "Se è per il bene della Naçao... (la torcida ndr), io resto!".