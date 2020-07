Inter, perso lo scudetto si cerca la freccia mancina

vedi letture

In una fine di stagione ormai sancita dal successo della Juventus contro la Lazio e dal contestuale stop dell’Inter di Conte all’Olimpico contro la Roma, al netto delle rimostranze nerazzurre, peraltro motivate da oggettivi dati numerici, è il mercato a farla da padrone. Il club nerazzurro, infatti, dopo avere completato il colpo Hakimi per la prossima stagione, sta lavorando anche per la corsia opposta, valutando tutte le alternative del caso. Il primo nome sarebbe quello di Alaba, in grado di rivestire tanto il ruolo di esterno a tutto campo, quanto quello di centrale mancino della difesa a tre: merce rarissima ad alti livelli. Poste le difficoltà oggettive per arrivare all’austriaco, ecco che Conte e la società nerazzurra valutano tutte le alternative disponibili, con il nome di Emerson Palmieri che resta il primo della lista. Il mancino del Chelsea è oggetto dell’interesse nerazzurro ed anche della Juventus, che già da tempo lo avrebbe voluto portare a Torino. I rapporti tra il tecnico leccese dell’Inter ed il suo ex club sono tutt’altro che ottimali e per questo restano dubbi oggettivi legati al buon esito della trattativa. Intanto in casa Inter ci si lavora e ci si pensa con continuità, così come nel caso di Robin Gosens dell’Atalanta, che tuttavia è contraddistinto da una valutazione decisamente alta per quanto concerne il costo del cartellino. Alternative che i nerazzurri seguono con attenzione e per le quali non sono ancora giunti ad una valutazione definitiva.