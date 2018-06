Inter, più Italia che Belgio per Vanheusden: c'è il Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sul futuro di Zinho Vanheusden. Il centrale difensivo, reduce dal prestito allo Standard Liegi, potrebbe trovare spazio ancora in Italia. Il club belga non sfrutterà l'opzione per il rinnovo del prestito: si è fatto avanti l'Oostende ma ci sarebbe anche il Sassuolo.