Inter, piacciono Castrovilli e Van de Beek: operazioni difficili

© foto di Giacomo Morini

L'Inter studia il colpo a centrocampo per la prossima stagione e i nomi sono principalmente due. Da una parte Gaetano Castrovilli della Fiorentina, blindato però dai viola la scorsa settimana con il rinnovo fino al 2024, dall'altra Donny van de Beek, giovane classe 1997 dell'Ajax che ha fatto benissimo lo scorso anno in Champions League. Prima dell'esplosione contro Real e Juve i nerazzurri lo avevano opzionato per una cifra di 25-30 milioni di euro, ma poi la quotazione è schizzata poi alle stelle e non se n'è fatto di niente. A giugno però il discorso potrebbe riaprirsi. A riportarlo è il Corriere dello Sport.