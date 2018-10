UFFICIALE: Lazio, rinnovo fino al 2023 per Immobile e Milinkovic-Savic

Le pagelle di Piatek: otto gol in sei partite. Perfetto e implacabile

Le pagelle di Gervinho: altro gol. Decisivo per la salvezza del Parma

Roma, Di Francesco: "Santon esempio per tutta la squadra"

15 anni di dominio in Champions. La UEFA celebra l'esordio di CR7

D’Ippolito: “Roma unica soluzione possibile per Marotta”

Inter, piace Bergwjin. La sfida al PSV nuova occasione per visionarlo

Le pagelle di Castillejo: il falso nove che funziona. Primo squillo in A

Roma, Florenzi: "Litigio con Dzeko? Per mia fortuna non c'è stato nulla..."

Preziosi: "Venerdì nome per Lega. Marotta? Vuole nuovo club"

Prossimo avversario, ma anche obiettivo estivo: Steven Bergwjin è stato osservato con attenzione da uno scout nerazzurro nello scorso weekend, quando il PSV Eindhoven ha sfidato il NAC Breda. Sul taccuino c'è anche il più noto Hirving Lozano, altra stella della squadra di Van Bommel e già seguito da mezza Euoropa, come rivela Tuttosport .

