Inter, piace Criscito dello Zenit. Si lavora per il prestito

© foto di Federico De Luca

Domenico Criscito vuole tornare in Italia, l'Inter è pronta ad accoglierlo. Secondo quanto riportato da fcinternews.it, sul difensore dello Zenit ci sarebbe forte l'interesse del club nerazzurro. Sabatini stima il giocatore, Spalletti lo ha già allenato in Russia. L'unico ostacolo è il costo dell'operazione: l'Inter non vuole spendere, si valuta solo un'operazione in prestito.