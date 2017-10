Inter, piace Diaz del City: tutto dipende da Pep e Pere Guardiola

© foto di Imago/Image Sport

Gli occhi dell'Inter su Brahim Diaz, talentuoso attaccante in forza alle giovanili del Manchester City. Il classe '99 ha realizzato una doppietta in Youth League due giorni fa contro il Napoli, mentre Fcinternews.it fa sapere che l'addio del calciatore al club inglese dipenderà da Pep e Pere Guardiola. Il tecnico del City stravede per il talento nato a Malaga, il fratello dell'allenatore è invece l'agente del calciatore. Difficile, dunque, che possa spingere per l'addio del suo assistito vista la grande stima nutrita dal tecnico ex Barcellona.