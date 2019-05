Inter, piace Hysaj. Incontro previsto con l'entourage del terzino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una delle priorità dell'Inter per la prossima stagione è sicuramente l'acquisto di un terzino destro. Tanti i nomi sotto osservazione, da Danilo a Darmian; secondo fcinternews, però, i nerazzurri starebbero pensando ancora a Elseid Hysaj.

CONTATTI AVVIATI - Il giocatore albanese piace a Luciano Spalletti e al vice Martusciello, che lo conosce bene per averlo allenato a Empoli. Ci sono già stati i primi approcci e in agenda ci sarebbe un incontro tra l'entourage del terzino e la dirigenza dell'Inter, che vorrebbe approfittare della situazione di stallo per il rinnovo del contratto con il Napoli. L'ultimo incontro tra l'agente Giuffredi e De Laurentiis, infatti, risale a un mese fa e non portò all'attesa fumata bianca. La destinazione milanese sarebbe gradita a Hysaj.