Inter, piace il danese Odgaard del Lyngby: costa 10 milioni di euro

Fonte: FcInterNews.it

© foto di Federico De Luca

Lo scouting internazionale dell'Inter non si ferma mai. Gli occhi nerazzurri sono anche in Danimarca e, nello specifico, puntati su Jens Odgaard, attaccante 18enne in forza al Lyngby con 15 presenze e 4 gol nella prima divisione danese e un contratto in scadenza nel 2018. Il ragazzo è corteggiato da diversi club interessatisi nel corso dell'ultimo anno. Secondo le informazioni raccolte da Ekstra Bladet anche l'Inter sarebbe molto interessata a questo centravanti veloce e forte fisicamente, con ampi margini di miglioramento. Non solo: a osservarlo con attenzione ci sono anche società danesi (FC Midtjylland e FC Copenaghen) e inglesi (Arsenal e Middlesbrough). "Posso confermare che stiamo constatando un grande interesse per Jens Odgaard - ha detto il presidente di Lyngby, Torben Jensen a Ekstra Bladet -. Il club ha già respinto le offerte per l'attaccante, perché non siamo disposti a vendere il nostro talentuoso attaccante per pochi centesimi". Secondo quanto filtra, la richiesta del Lyngby per Odgaard è di 10 milioni di euro, ma il prezzo è destinato ad abbassarsi con l'avvicinarsi della scadenza contrattuale. Per questo la società danese vuole cederlo adesso. Simon Friis, l'agente dell'attaccante, non ha rilasciato alcun commento sulla situazione.