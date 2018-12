Inter, piace il giovanissimo Tchouaméni del Bordeaux

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Secondo quanto riportato da Sky, l'Inter sembra essere molto interessata ad Aurelien Tchouaméni, centrocampista classe 2000 in forza al Bordeaux: il giocatore piaceva ai nerazzurri già l'anno scorso per la Primavera, ma non si era fatto nulla a causa dei costi elevati. Ora la beneamata è tornata alla carica, con il ragazzo che verrebbe aggregato alla prima squadra stavolta in caso di conclusione felice della trattativa.