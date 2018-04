Inter, piace Marlos: può lasciare lo Shakhtar per meno di 20mln

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Erik Lamela e Marlos rappresentano due obiettivi per l'Inter del futuro. Il quotidiano Tuttosport in edicola scrive del gradimento nerazzurro per il centrocampista brasiliano classe '88, naturalizzato ucraino, dello Shakhtar Donetsk ma anche per l'argentino del Tottenham che potrebbe salutare Londra per tornare in Italia dopo l'esperienza alla Roma. In scadenza nel 2019, il costo del cartellino di Marlos non dovrebbe superare i 20 milioni di euro.