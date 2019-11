© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è una priorità ma Nahitan Nandez potrebbe fare al caso dell'Inter nella prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ai nerazzurri piace infatti il centrocampista del Cagliari e in estate si potrebbe aprire una trattativa con il cartellino di Radja Nainggolan come contropartita, visto che il belga è in prestito secco ai sardi ma potrebbe rimanere in rossoblù dopo essere tornato ai suoi livelli nelle prime 12 giornate di campionato.