Inter, piace Ndombele ma per il Tottenham è incedibile: Mourinho conta su di lui

Il Tottenham non ha alcuna intenzione di privarsi del centrocampista Tanguy Ndombele. A fare il punto sulle trattativa 'Sky Sports UK', che smorza nettamente le indiscrezioni relative al possibile trasferimento all'Inter del centrocampista francese: arrivato un anno fa dall'Olympique Lione per 60 milioni di euro, il calciatore classe '96 ha vissuto una prima stagione a Londra tutt'altro che esaltante ma José Mourinho è intenzionato a concedergli un'altra possibilità e a dare una svolta alla sua carriera professionale così come fece con Luka Modrid ai tempi del Real Madrid.