© foto di Federico Gaetano

Spunta anche il Tottenham sulle tracce di Douglas Costa. Secondo quanto riportato da Tuttosport gli Spurs si sono infatti aggiunti alla lista di pretendenti per il brasiliano della Juventus che in estate potrebbe cambiare aria se dovesse arrivare un'offerta soddisfacente per la Vecchia Signora. Su di lui ci sono anche le due squadre di Manchester, il Paris Saint Germain e l'Inter e per questo è possibile che si possa aprire un'asta, con la Juve che vorrebbe circa 60 milioni di euro per il suo cartellino.