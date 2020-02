vedi letture

Inter pigra e con poche idee. Alla Ludogorets Arena è 0-0 all'intervallo

Ludogorets meglio dell’Inter per voglia e interpretazione della partita, Inter più pericolosa a livello di occasioni reate, pur senza strfare. Si spiega così lo 0-0 della sfida di andata dei sedicesimi di finale di Europa League al termine del primo tempo. Gli occhi della Ludogorets Arena sono tutti per Christian Eriksen, ma il danese si rende protagonista di 45’ piuttosto sottotono. O almeno senza acuti, così come Lautaro Martinez e Sanchez. E così al 25’ ci pensa Biraghi, ottimamente imbeccato da Moses, a creare i primi problemi al portiere bulgaro Iliev. Al 29’ ecco l’ex Tottenham addentrarsi in area di rigore avversaria, ma il suo controllo favorisce l’intervento della compatta difesa di casa. Gli uomini di Vrba, spinti dall’entusiasmo dei 10mila tifosi sugli spalti, provno a sviluppare il proprio gioco stando attenti a non scoprirsi, con risultati tutto sommato apprezzabili. Ma come detto di occasioni da gol vere e proprie neanche l’ombra. E così dopo i primi 45’ il risultato a Razgrad è ancora fermo sullo 0-0.