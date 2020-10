Inter, Pinamonti: "Bello esordire con questa maglia. Tutti mi danno consigli"

Ai microfoni di Inter TV, l’attaccante dell’Inter Andrea Pinamonti ha commentato così il 2-0 di oggi contro il Genoa: “Sicuramente esordire qui è stata una bellissima emozione, sin da quando sono entrato allo stadio. Molto bello rivedere i miei ex compagni ma la cosa più bella è stata l'esordio con questa maglia. Ho lavorato in queste settimane per farmi trovare pronto, sono contento".

È arrivata anche la vittoria oltre all'esordio...

"Sicuramente anche questo perché come dice il mister contano i fatti più delle parole. Quando vieni da due, tre partite senza vittoria devi cercare a tutti i costi di vincere. Oggi non era facile, loro combattono ad ogni partita, contro le grandi squadre cercano di dare sempre qualcosa in più. Non era facile ma siamo felici dei tre punti".

Com'è giocare accanto ad attaccanti di quel calibro?

"Come sempre quando arrivi ad allenarti con certi giocatori, puoi solo imparare. Ho la fortuna di essere qui con loro, che sono delle gran persone otlre che grandi calciatori. Cercano di darmi sempre dei consigli, anche oggi Romelu ha cercato di consigliarmi e queste sono cose che fanno la differenza perché la differenza la fa la persona e qui sono tutti grandi persone".

Che consiglio ti ha dato il mister?

"Proviamo talmente tanto in settimana che ognuno di noi quando entra in campo sa ciò che deve fare. È questa la grande forza del mister: metterci nella migliore condizione quando scendiamo in campo. Quando sono entrato mi ha detto di proteggere palla e attaccare la profondità perché dovevamo vincere la partita", le parole riprese da Fcinternews.it.