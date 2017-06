Inter, Pinamonti e Dimarco nel mirino della SPAL

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Molto attiva sul mercato la neopromossa Spal. Secondo fcinternews, il club ferrarese guarda in casa Inter per rinforzarsi in vista della prossima stagione. Nel mirino ci sarebbero due giovani: Federico Dimarco, protagonista oggi con la maglia dell'Under 20 contro lo Zambia, e Andrea Pinamonti, classe 1999 fresco di rinnovo. Ogni decisione, però, verrà presa dopo l'annuncio del nuovo tecnico Spalletti, che dovrà prima valutare tutta la rosa.