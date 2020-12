Inter, Pinamonti il jolly per arrivare a Gervinho: possibile scambio di prestiti con il Parma

Il primo obiettivo di Antonio Conte per il mercato di gennaio è senza dubbio una punta per completare il reparto. Come riporta Tuttosport l'obiettivo è sfruttare Pinamonti come jolly e la pista più percorribile porta ad uno scambio di prestito con Gervinho. L'alternativa all'ivoriano è il Papu Gomez, a patto che l'operazione abbia costi sostenibili.