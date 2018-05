Inter, Pinamonti la chiave per Politano: Napoli e Milan alla finestra

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter insegue Matteo Politano e la chiave potrebbe essere rappresentata da Andrea Pinamonti. Il Sassuolo valuta infatti il giocatore 25 milioni di euro ma con l'inserimento del giovane attaccante il prezzo si abbasserebbe drasticamente, consentendo ai nerazzurri di poter arrivare all'esterno che ha esordito in Nazionale contro l'Arabia Saudita. In tutto questo non si deve però dimenticare l'interessamento del Napoli, mentre potrebbe entrare in gioco anche il Milan dopo aver risolto la pratica con la UEFA. A riportarlo è Tuttosport.