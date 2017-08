Inter, Pinamonti può andare al Parma ma serve un sostituto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Se ne parla da inizio mercato, ci vuole e ci vorrà ancora tanta pazienza, ma Andrea Pinamonti alla fine potrebbe diventare un giocatore del Parma. Secondo quanto scritto sul portale bzona.it, Daniele Faggiano avrebbe già un accordo di massima con gli agenti del giocatore e con l'Inter per il prestito, ma prima mister Luciano Spalletti vorrebbe trovare un sostituto all'altezza. I crociati, se dovesse arrivare il vice Icardi, sarebbero in pole position per l'attaccante classe 1999.