Inter, Pinamonti: "Sogno l'Europeo con la Nazionale maggiore"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Pinamonti, attaccante dell'Inter protagonista con l'Italia Under 20 al mondiale di Categoria, è stato intervistato da Repubblica: "Per me è un orgoglio giocare Mondiali ed Europei (è stato convocato dall'Under 21, ndr) in un mese con la maglia azzurra. Il cucchiaio contro la Polonia? Il portiere aveva cercato di innervosirmi muovendo le mani. Il pubblico era tutto a favore loro e mi stava fischiando. Ho trovato il modo di zittirli. Con il Mali però sono tornato a calciare di potenza: il cucchiaio si fa una volta ogni tanto. E solo nelle partite che contano: ne avevo già segnato uno in semifinale Primavera contro la Roma. In amichevole sono bravi tutti. Andare all'Europeo con la Nazionale maggiore? Me lo auguro. Farò di tutto per arrivare a questo traguardo. Ma già allo stage di aprile ero felicissimo. E poi essere allenati da Mancini... Un livello più alto non c'è".