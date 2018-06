Inter, Pinamonti verso Genoa: manca l'accordo sulla recompra

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Pinamonti si avvicina al Genoa. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it i due club avrebbero trovato l'accordo per il passaggio dell'attaccante in Liguria ma manca ancora quello per la possibile recompra, visto che i nerazzurri non vorrebbero mettere una cifra superiore ai 18 milioni, mentre Preziosi punta a non inserire il diritto o a stabilirlo intorno ai 25.