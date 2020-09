Inter, Pinamonti vicino al ritorno: i costi dell'operazione lo spingono verso la permanenza

vedi letture

Andrea Pinamonti potrebbe essere l'attaccante di riserva che l'Inter sta cercando da piazzare alle spalle di Lukaku e Lautaro. Il ritorno del giocatore, per cui una sorta di accordo con Preziosi c'è già dal momento della prima cessione, costerà a Suning 19 milioni di euro, con il calciatore che avrà lo stesso ingaggio da 3 milioni di euro che sta percependo dalla firma dell'ultimo contratto. Non è semplice trovare un nuovo acquirente a queste cifre ed è per questo che la giovane punta potrebbe restare in rosa con Conte. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.