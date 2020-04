Inter, Pirelli in scadenza nel 2021: la caccia al nuovo main sponsor preoccupa Suning

La pandemia preoccupa tutti i club di Serie A per diversi cambiamenti che dovranno essere conteggiati sui vari bilanci non solo nell'immediato ma anche nel medio-lungo termine. Il gruppo Suning per esempio avrà a che fare con il main sponsor visto che il contratto con Pirelli scadrà nel 2021. Prima dell'emergenza Coronavirus, il club puntava a ottenere una nuova partnership da 25 milioni a stagione, ma questa cifra viene messa in discussione proprio dall'economia post Covid-19. Ci sarà qualcuno disposto ad arrivare a queste cifre per sponsorizzare una squadra di calcio? Il dubbio è lecito, la risposta incerta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.