La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sulla trattativa imbastita dall'Inter per convincere Ivan Rakitic a vestirsi di nerazzurro. L'amministratore delegato Beppe Marotta gode di buoni rapporti con i catalani, in particolar modo con il dg Pep Segura, cosa che agevola l'affare che si potrebbe chiudere per 40 milioni. Da convincere il croato, il cui approdo in Catalogna di Adrien Rabiot potrebbe spingerlo all'addio: per lui pronto un triennale da 6,5 milioni. La prossima settimana sono in programma altri incontri, dove si lavorerà sui bonus.