L’edizione odierna del Corriere della Sera fa il punto sull’attacco dell’Inter dopo il rinnovo di Edin Dzeko con la Roma. Giuseppe Marotta ha fatto sapere che non c’è alcuna fretta, visto che l’investimento pesante per prendere Romelu Lukaku è già stato fatto. Senza dimenticare che bisogna piazzare Mauro Icardi, per cui sono rimaste solo Juventus e Napoli. Paulo Dybala al momento è una pista complicata, visto che non è facile mettere in piedi un affare tra Inter e Juventus. Sarebbe più semplice immaginare un’operazione con il Napoli per Arkadiusz Milik, ma va verificata la disponibilità di Maurito ad accettare la destinazione azzurra. La sua intenzione è di aspettare la Juventus almeno fino a domani.