L'Inter continua a cercare un esterno d'attacco per la prossima stagione e come riporta il Corriere dello Sport di questa mattina il nome di Nicolas Pépé è in cima alla lista nerazzurra, davanti anche a Bergwijn del PSV Eindhoven. Il problema principale è rappresentato dalla valutazione di 70 milioni che il Lille fa del calciatore e come se non bastasse i nerazzurri dovranno fare anche i conti con il Bayern Monaco.