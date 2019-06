Inter, plusvalenze ok. Incontro per Sensi: al Sassuolo anche Sala

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sky Sport fa il punto sulle plusvalenze che stanno cercando di fare i club italiani: l'Inter sembra averlo fatto tramite la cessione di Andrea Pinamonti al Genoa per 18 milioni. In corso, adesso, nuovo summit col Sassuolo per definire Stefano Sensi: le parti sembrano quadrare il cerchio con Andrew Gravillon in prestito e con Marco Sala a titolo definitivo, terzino reduce dalla stagione ad Arezzo.