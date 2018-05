Inter, pochi dubbi e spauracchio per cinque

E’ inevitabile che la mente corra alla super sfida di domenica prossima contro la Lazio che chiuderà il campionato dell’Inter decidendone le sorti europee, ma per valorizzare quei novanta minuti i nerazzurri sono chiamati ad un unico risultato possibile nella gara casalinga contro il Sassuolo: la vittoria. Impresa non scontata, specie con tutte le aspettative generate dal faccia a faccia finale tra le due contendenti, e proprio in questo senso il lavoro di Spalletti deve essere stato capillare. I giorni di riposo concessi a inizio settimana sono stati alternati alla fermezza delle ultime ore, con un ritiro blindato che accompagnerà i nerazzurri ai 90 minuti di sabato sera. Le incertezze nell’undici di partenza sono relative, e legate principalmente alle indisposizioni forzate di Miranda e Gagliardini, per le cui sostituzioni non sembrano esserci dubbi sostanziali. Ci sarà Ranocchia ad accompagnare Skriniar in una difesa che avrà il compito di blindare le linee offensive dei ragazzi di Iachini, con l’ulteriore variazione del rientrante D’Ambrosio che riprenderà il posto di comando sulla corsia di sinistra dopo la squalifica di Udine. A centrocampo dovrebbe essere la fisicità di Matias Vecino a surrogare il lavoro solitamente svolto da Gagliardini, con la sempre valida alternativa proposta dalla qualità a passo più lento di Borja Valero che dovrebbe partire dalla panchina. Tutto confermato nella linea avanzata con Rafinha a guidare la manovra sulla trequarti insieme a Perisic e Candreva alle spalle di Icardi. La vera incognita alla quale prestare attenzione, tuttavia, è rappresentata dai cartellini che potrebbero avere riscontri particolarmente pesanti in vista del match dell’Olimpico. Sono ben 5 i diffidati di Spalletti, di cui alcuni particolarmente pesanti come Cancelo, Candreva e Perisic ed un potenziale titolare come Ranocchia (oltre ad Eder) in considerazione dell’infortunio di Miranda. Insomma uno spauracchio non da poco al quale prestare grande attenzione in vista di 180 minuti infuocati che decideranno il futuro prossimo ed anteriore della squadra nerazzurra.