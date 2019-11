Inter, pochi dubbi e una grande certezza

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Solo due cambi possibili da mettere in preventivo per l’Inter in vista del prossimo turno di campionato contro la Spal. I nerazzurri devono proseguire con la striscia di vittorie che sta consentendo ai ragazzi di Conte di tallonare la Juventus, senza però dimenticare di tenere d’occhio le energie in vista dei tanti impegni da mettere in preventivo e di una rosa ridotta all’osso dagli infortuni. Le scelte del tecnico di Lecce, per quanto quasi obbligate, potrebbero ricalcare per larga parte la formazione di Praga con due sole eccezioni: la prima in difesa con il rilancio di Bastoni dal primo minuto per dare risposo a Godin, e la seconda a centrocampo con il ritorno dal primo minuto di Gagliardini ed il ripristino di Brozovic nel ruolo di regista in luogo di Borja Valero. L’altro grande ballottaggio è legato alla corsia sinistra: Biraghi, D’Ambrosio e Lazaro si giocano una maglia mentre Candreva sarà confermato tra i titolari dal lato opposto del campo. Davanti, impossibile anche solo pensare di dividere Lau-kaku. Conte non lo farà nemmeno questa volta.