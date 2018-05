Inter, pochi dubbi sul futuro di Spalletti: il futuro è in nerazzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ci sono pochi dubbi sul futuro di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Inter, riporta Sky Sport 24: la società vuole andare avanti col progetto del tecnico di Certaldo, iniziato coi problemi del mercato legati al Financial Fair Play. La Champions League è uno snodo importante anche per il mercato e per il prestigio del club ma la volontà della società è andare avanti con lui per tornare a puntare allo Scudetto.