Inter, poco tempo e tanti cambi. Mai come adesso conterà il gruppo

La decisione che circolava da giorni è presa. Niente supplementari in cosa di parità nella somma dei gol tra andata e ritorno, ma dritti ai calci di rigore per decretare la vincente. Vale sia in semifinale, sia nella finale che assegna il trofeo. E allora cambia ancora, per l'ennesima volta, la preparazione fisica e mentale alla gara che l'Inter di Antonio Conte affronterà sabato sera al San Paolo di Napoli. In 90 minuti si decide tutto, in un'ora e mezza i nerazzurri dovranno se non altro bissare al contrario il risultato di San Siro, per poi giocarsela alla lotteria del penalty. Strategia giusta? Di sicuro non esiste una formula da seguire dopo il fischio d'inizio. I nerazzurri andranno in campo per creare e capitalizzare ogni occasione, per dominare su un avversario che può diventare letale in ripartenza, per giocarsi tutte le carte insite nei loro piedi e nei loro cuori. Considerando la possibilità di effettuare cinque cambi, l'undici di partenza certamente non ricopre un'importanza e un valore assoluto. La squadra, già dopo qualche decina di giri d'orologio, può subire dei cambiamenti. Mai come adesso conta il gruppo tutto, nella sua interezza e completezza. L'interrogativo, casomai, la propensione a modificare l'assetto di Conte: uno che corregge in maniera scientifica, quanto più in là possibile del tempo. Forse questa è l'occasione giusta per creare, anche in corsa, la versione perfetta della sua Inter.