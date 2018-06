Inter, poker di nomi per il centrocampo: Dembélé il preferito

© foto di Federico De Luca

Come riporta Tuttosport sono quattro i nomi che fanno parte della rosa dei centrocampisti dalla quale uscirà il rinforzo (o i rinforzi) per la nuova mediana dell'Inter. Ne fanno parte Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Moussa Dembelé e Arturo Vidal. Dembelé, si legge, è l'uomo giusto per Spalletti, anche se uno dei desideri del tecnico nerazzurro è il belga della Roma. Occhio anche a Strootman, che ha una clausola rescissoria da 45 milioni. Infine Vidal: il cileno l’estate scorsa aveva detto sì all’Inter, poi arrivò lo stop di Suning agli investimenti e il veto di Ancelotti alla cessione. Oggi Vidal è in uscita dal Bayern e l’opzione Inter potrebbe riaprirsi