© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

All'intervallo del match contro il Chievo, l'attaccante dell'Inter Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Lo sapevamo prima della partita che loro sarebbero venuti con la mente spensierata e per noi sarebbe stato difficile. Siamo riusciti a sbloccarla ma ora dobbiamo trovare il raddoppio per non rischiare niente".

Ti abbiamo visto uscire con un dolorino. Come va?

"Una botta alla fine, niente di che".